Tokatlı esnaf, domateste indirim kampanyası başlattı

Tokat'ta bir market sahibi domateste indirime giderek alış fiyatından satmaya başladı.

Türkiye'de döviz kurundaki artış nedeniyle birçok ürüne zam yapılırken, domates fiyatları cinsine göre marketlerde 6 ile 8 lira arasında satılıyor. Yapılan zamlara karşı kampanya başlatan Tokatlı bir esnaf tarladan aldığı fiyata domatesi satmaya başladı.

'Yerli tarla domatesi 4 lira' yazısı asarak kampanya başlatan İbrahim Polat, domates fiyatlarının halde 5-6 lira arasında satıldığına dikkat çekerek, "Biz direk tarladan üreticiden domatesi 4 liradan aldık kampanya yaparak aldığımız fiyattan 4 liradan satıyoruz. Bütün ürünlere artış olduğu dönemde bizde buna karşı bir katkıda bulunalım istedik. Normalde 4 liraya aldığımız domatesi 5 liradan satmamız lazımdı" dedi.

Vatandaşların ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu ifade eden Polat, "Fiyatlar her gün artıyor, dolar yükseldi diyerek fiyatları artıran esnaflarımız çok. Ama bizde bunun tam tersi ekonomiye destek vermek vatandaşımıza yardımcı olmak istiyoruz. Vatandaşlar bu uygulamamızdan çok memnun. 3 gün süre ile bu kampanyamıza devam edeceğiz" diye konuştu.