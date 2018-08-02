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02 Ağustos 2018 15:30

Tokatlı esnaf süpermarkete karşı imza kampanyası başlatıldı

Tokat’ta Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası tarafından kent merkezindeki AVM’lerin şehir dışına çıkarılması için ’Kahraman esnaf süpermarkete karşı’ sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Tokatlı esnaf süpermarkete karşı imza kampanyası başlatıldı

02 Ağustos 2018 15:30


Cumhuriyet Meydanında ’Kahraman esnaf süpermarkete karşı’ sloganıyla düzenlenen imza kampanyasına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları destek verdi. Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, mahalle aralarında açılan zincir mağazalar, AVM’lerin küçük esnafa zarar verdiğini, bakkal esnafının ayakta duramaz hale geldiğini kaydetti. Tokat’ta 50’ye yakın esnafın bu nedenlerle kepenk kapattığını belirten Başkan Kaya, tekelleşmeye karşı başlattıkları imzalar TBMM’ye sunacaklarını söyledi. Tokat’ta başlattıkları bu kıvılcımın diğer illere de yayılmasını umut ettiklerini belirten Kaya, eylemlerinin devam edeceği sinyalini verdi.


İmza kampanyasına CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Kadim Durmaz, MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, İl Genel Meclis Üyesi Veli Gökyıldız, Sivas, Amasya, Sakarya, Giresun, Adana, İskenderun Bakkallar Odası Başkanlar Odası başkanları ile çok sayıda esnaf katıldı.




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