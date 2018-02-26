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26 Şubat 2018 09:40

Tokatlı federasyonlar Reyhanlı’da yetimleri ziyaret etti

Tokatlı federasyonlar ’Bir Yardım Bir Sevinç’ kampanyası altında bir araya gelerek Reyhanlı’da mülteci kamplarında yaşayan yetimleri ziyaret ederek giyim eşyası yardımında bulundu.

Tokatlı federasyonlar Reyhanlı’da yetimleri ziyaret etti

26 Şubat 2018 09:40


Trakya Tokatlılar Federasyonu öncülüğünde başlatılan ve Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya gelen Tokatlı federasyonlar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’na giderek burada yaşayan yetimlerle bir araya geldi. Kamplarda yaşayan mültecilere çeşitli giyim yardımları yapan Tüm Tokatlılar Konfederasyonuna bağlı Marmara Tokatlılar Federasyonu, Avrasya Tokatlılar Federasyonu, Trakya Tokatlılar Federasyonu ve İller Federasyonu yöneticileri bölgede görev yapan Mehmetçikle de biraya geldi.


Bölgede yaşayan mültecilerin giyim ve gıda yardımlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Marmara Tokatlılar Federasyonu Başkanı İsmail Ekmekçioğlu, kendilerinin bölgeye getirmiş oldukları yardımların, yaşayan insan sayısı baz alındığında son derece az olduğunu söyleyerek, ülke genelindeki hayır sahiplerini burada yaşayan Müslümanlara destek vermesini talep etti.


Ekmekçioğlu, "Getirdiklerimiz denizde bir damla kadar az. Ciddi anlamda ihtiyaç var, başka çadırlarda ihtiyaçlar var. Sizlerden de inşallah bundan sonraki faaliyetlerde yardım ve dualar bekliyoruz" dedi.




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