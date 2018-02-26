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26 Şubat 2018 10:34

Tokatlı fotoğrafçılardan Amasya çıkarması

Tokatlı fotoğraf sanatçıları Amasya’ya bir gezi düzenleyerek kentin tarihi ve turistik yerlerini fotoğrafladı.

Tokatlı fotoğrafçılardan Amasya çıkarması

26 Şubat 2018 10:34


Tokatlı 20 profesyonel fotoğrafçı Tokat ile birlikte bölgenin turizmine destek vermek amacı ile kente komşu şehirlere düzenledikler turlarla fotoğraf safarisi düzenliyor. Tokatlı fotoğraf sanatçıları tarafından kurulan, Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği’ne (TOFSAD) bağlı 20 fotoğrafçı Amasya’ya gezi düzenleyerek, Amasya’nın tarihi ve turistik yerlerini fotoğrafladı. Gezi hakkında açıklamalarda bulunan TOFSAD Başkanı Sefa Genç, dernek olarak sadece Tokat’ta değil komşu illere de farklı zamanlarda geziler düzenleyerek ziyaret ettiği yerlerde tarihi ve turistik yerleri fotoğrafladıklarını ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.


Başkan Genç, "Bu gezimizde komşu ilimiz Amasya’yı programımıza aldık. Gerek yakınlığı, gerekse farklı mekanlarını gezerek derneğimiz üyelerimizle bir nevi mini foto safari gerçekleştirdik. Amasya merkez, Borabay gölü gibi fotoğrafçılıkla uğraşanların uğrak noktası olan yerleri ziyaret ederek fotoğraflama çalışmaları gerçekleştirdik." dedi.




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