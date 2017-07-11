Tokatlı gençlere anlamlı 15 Temmuz sergisi

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi önünde düzenlenen sergiye bu merkezde eğitim gören öğrenci ve veliler yoğun katılım gösterdi. FETÖ-PDY tarafından düzenlenen hain kalkışma esnasında yaşanan olayların fotoğraflarla anlatıldığı sergiyle alakalı olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, gelecek nesillere yaşanan bu girişimin sonuçlarının nelere mal olduğunu anlatmanın, özellikle bu girişimin seneyi devriyesinde kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Çağlar: “Burada 100’e yakın fotoğrafı gençlerimize sunmanın doğru olacağını düşündük. Bu geceyi gençlerimize asla unutturmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Birliğimize, dirliğimize, demokrasimize yöneltilen bu hain kalkışma aslında geleceğimize yönelik de bir darbe girişimiydi. Gençliğe bunu anlatmamız, gençlerimizi de bu bilinçle yetiştirmemiz çok önemli. Bu anlamda bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Buradan velilerimize de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çocuklarına o hain geceyi ve sonrasında yaşanan milli direnişi kesinlikle anlatsınlar. İhaneti ve ihanete karşı direnişi, silahsız insanların demokrasi için tankların, tüfeklerin üzerine nasıl yürüdüğünü anlatsınlar. Binlerce kahramanlık hikayeleriyle dolu şanlı tarihimizde yüz binlerce kahramanı olan 15 Temmuz gecesinin önemini onlara öğretelim. Tüm velilerimiz Gençlik Merkezimize gelerek de bu sergiyi çocuklarıyla birlikte gezebilirler. Herkesi bekliyoruz” dedi.