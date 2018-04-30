Tokatlı hanımların evdeki titizliği, tüm kente yayılacak

Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapılan proje tanıtım toplantısında Çevre Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz, çevreciliğin 3-5 tane ağaç dikmek ya da etrafta görülen çöplerin toplanması olmadığına dikkat çekerek, çevreciliğin esas manada tanımının bu olmadığını vurguladı.

Çevre Koruma Eğitimle Başlar, Eğitim Kendinle Başlar Projesinin yürütücülüğünü üstlenen Yasemin İspirli Gökrem tarafından yapılan sunumla projenin amaç, hedef ve kent için getirileri anlatıldı. Eğitimin doğumla başlayan ve ölünceye kadar devam eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Gökrem, günümüzde çevre sorunlarının çözümünde eğitimin rolünün çok büyük olduğunu ifade etti.

Proje sunumu sonrasında eğitim verilecek üniteleri ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Valisi Ömer Toraman, projenin Türkiye genelinde sadece Tokat’ta uygulandığını ve bakanlık tarafından desteklendiğini söyledi. Tokat’ta böyle örnek çalışmalar olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Toraman, hayata geçirilen projenin diğer vilayetlere de örnek olacağını düşündüklerini belirtti.

Vali Toraman, "Birlikte yürütülen bir proje. Hazırlıklarını Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla yürütülmekle birlikte, belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile müftülüğümüz ile müştereken çalışılacak. Burada esas gaye, toplumun en önemli kesimini oluşturduğunu düşündüğümüz hanımefendilerin çevre duyarlılığı konusundaki hassasiyetlerini toplumun geneline yaymak bu manada onlara ulaşmak. Bu hassasiyetin evden başlamak üzere, daha sonra sokağa, daha sonra caddelerimize, parklarımıza velhasıl bütün şehrimize yayılmasını sağlamak. Hanımefendilerin temizlik konusunda, titizlik konusunda hassasiyetleri malum, bunun toplumun geneline yaygınlaştırılmasına vesile olacak inşallah bu proje. Burada bir eğitim ünitesi oluşturulmuş durumda. Burada bir program dahilinde katılımcılar eğitime tabi tutulacak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak" dedi.