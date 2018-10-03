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Tokatlı kadınların imece usulü kış hazırlığı

Tokat’ta yaklaşan kış mevsimine hummalı bir şekilde hazırlanmaya devam eden kadınlar, yufka ekmeği yapımına başladı.

Tokat'ta yaklaşan kış mevsimine hummalı bir şekilde hazırlanmaya devam eden kadınlar, yufka ekmeği yapımına başladı.


Tokat'ta havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kentte yaşayan kadınları kış hazırlığı telaşı sardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hazırlıklarına başlayan kadınlar imece usulü olarak her gün bir kişinin kışlık yufka ekmeğini pişiriyor. Akşam saatlerine kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan yufkalar soğuk kış günlerinde börek olarak pişirilerek tüketiliyor. Hazırlanan el yapımı yufkalarla pişirilen börekler, Tokat'ta kış sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.


Tokat'ta kent merkezinde bulunan Mahmutpaşa Mahallesinde toplanarak yufka açan kadınlar, yardımlaşma ile kış öncesinde hazırlanan yiyeceklerin kış geldiğinde yine hep birlikte tükettiklerini söylüyor. Mahalle sakinlerinden Fatma Yüzbaşıoğlu,"Yardımlaşma amacıyla kışlık yiyeceklerimizi, makarnamızı, yufkamızı, katmerimizi sağ olsunlar komşularla el birliğinde yapıyoruz. İmece usulü. Tek kişiyle, iki kişiyle olacak iş değil. 4 kişi açacak, 1 kişi, 2 kişi pişirecek. Yoksa yetişmiyor" şeklinde konuştu.


Tüten dumanı gören, pişen yufkanın kokusunu alan çocuklar da unutulmadı. Saclardan yeni kaldırılmış dumanı üstündeki çıtır çıtır yufkalar ilk önce mahallenin çocuklarına tattırıldı.

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