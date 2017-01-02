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02 Ocak 2017 17:00

Tokatlı minibüsçülerden Halep’e yardım

Tokatlı minibüsçülerden Halep’e yardım

02 Ocak 2017 17:00

Tokat’ta şehir içi taşımacılık yapan kooperatifin üyeleri, topladıkları parayı Halep’e ulaştırılmak üzere Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na teslim etti.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, S.S. 3 No’lu Taşıyıcılar ve 11 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Üyelerle bir süre görüşen Başkan Eroğlu burada yaptığı açıklamada, Tokatlıların çok hamiyetperver insanlar olduğunu söyledi. Tokat’tan Haleplilere yardım için planlar yaptıklarını belirten Başkan Eroğlu, "Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir çalışma yürüttük. Tokatlı vatandaşlarımız bu çalışmamıza destek oldu. Toplanan yardımları 8 gün önce tırlarla Haleplilere gönderdik. Oradaki insanların yaralarına merhem olduysa ne mutlu bize" dedi.
Tokatlıların kendilerine yakışanı yaptığını ifade eden Eroğlu, "İlçelerimizde de yardım kampanyaları devam ediyor. Taşıyıcılar kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, topladıkları parayı bize teslim ediyor. Bizler de bu yardımları Haleplilere teslim edeceğiz. Halep’e kayıtsız kalmayan bu değerli ağabey ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah bu milletimizi her zaman başı dik alnı açık kıyamete kadar payidar eylesin" diye konuştu.
Tokat şehir içi taşımacılık yapan kooperatif yönetim kurulu üyeleri, daha sonra topladıkları parayı Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na teslim etti.



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