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21 Kasım 2017 12:09

Tokatlı öğrenciler TÜYAP Kitap Fuarı’nı gezdi

Tokat İmam Hatip Lisesinde okuyan başarılı 46 öğrenci, beraberlerinde öğretmenleriyle birlikte İstanbul’a giderek TÜYAP Kitap Fuarı’nı gezdi.

Tokatlı öğrenciler TÜYAP Kitap Fuarı’nı gezdi

21 Kasım 2017 12:09


Tokat İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Köprülü, kitap okuma alışkanlığı olan ya da davranışlarıyla çevresinde örnek olarak gösterilen 46 öğrenciyi ödüllendirmek maksadıyla yaptıkları TÜYAP Kitap Fuarı ziyaretinin aynı zamanda bir kültür gezisi olduğunu söyleyerek,"Her yaştan yüz binlerce insanın ilgi gösterdiği, merakla takip ettiği ve bu yıl 36’ıncısı düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarın da birçok değerli yazar, çizer ve yayıncıyla öğrencilerimizi tanıştırma imkanı bulduk. TV kanallarında gördükleri veya sadece kitaplardan ismini tanıdıkları bazı yazar ve çizerler ile birebir sohbet etme resim çekinme imkânı bulan öğrencilerimiz için güzel bir çalışma oldu. Hepimizin bildiği üzere inancımızın gereği ve bir Müslüman olarak çok kitap okuyup, yeni gelişmeleri çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Zira inancımızın ilk emri de ’oku’dur. Bu düşünce ile çıktığımız yolda okulumuzda için düşündüğümüz bir de kampanya başlattık. ’Damlaya damlaya kitap olur’ kampanyamızla en kısa zamanda okulumuza çok daha fazla kitap kazandırmayı ve okuma alışkanlığı olmayan hiçbir öğrencimizin kalmamasını hedefliyoruz. Bu çalışmalarda emeklerini esirgemeyen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan geziye katılan öğrencilere İstanbul’un tarihi mekanları da gezdirildi.




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