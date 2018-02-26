Tokatlı sanat tarihçisi, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Dr. Nurhan Atasoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Kültür Sanat Özel Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan 1979 yılından beri verilen bu ödüllerin kültür, sanat ve edebiyat dünyasında önemli bir prestij haline gelmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çalışmalarını 39 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi’nde devam ettiren, emekliliği sonrasında da çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Nurhan Atasoy ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osmanlı sanat tarihine olan vukufiyeti genç nesillere de örnek olan Nurhan Atasoy elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır." ifadesini kullandı.

Hali hazırda 33 kitabı bulunan, 2 kitabı baskıda olan ve yeni 1 kitap üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyleyen 84 yaşındaki Prof. Dr. Nurhan Atasoy,"Bu ödülün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelmesi benim için çok önemli. Yaşım ilerledi ama kitap yazmaya devam ediyorum. Bu çalışmaları sürdürebilmek için destek almak çok önemli. Kitapların okunması, bilginin doğru yerlere ulaşması ve sonrasında takdir edilmek son derece önemli. Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza verdikleri bu destekten ve anlamlı ödülden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.