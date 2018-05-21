Tokatlı şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Doğubayazıt’ta askeri aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Ulaştırma Er Recep Yıldırım’ın cenazesi Ağrı’da yapılan askeri törenin ardından havayolu ile memleketi Tokat’a getirildi. Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi Büyük Cami’ye getirildi. Terhisine 70 gün kala şehit olan Recep Yıldırım’ın annesi Saliha Yıldırım göz yaşlarını tutamadı. Şehit annesi Yıldırım, "al bayraklara dolanmışın yavrum" diyerek, "Şehitlik mertebesine erdin yavrum, Allah herkese nasip etsin. Yavrumun yolunda bende asker olurum" diyerek ağıtlar yaktı. Şehit babası Duran Yıldırım ise metanetini koruyarak "Vatan sağolsun, Peygamberimize komşu olsun. Ben de giderim ben de şehit olurum" diye konuştu. Şehidin ağabeyi Hisar Yıldırım, ablaları Fadime Daş, Hatice Gelgit, Yasemin Daşdelen cenaze töreni boyunca metanetlerini korudu. Anne Yıldırım, cenaze namazı sonrasında oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.

Terhisine 70 gün kala şehit olan Yıldırım’ın cenazesi öğle namazına müteakiben İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin tabutu askerin omuzlarında taşındı. Binlerce vatandaşın katıldığı cenazede "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı. Şehidin cenazesi Pınarbeyli köyünde defnedildi.

Cenazeye Bakan Demircan katıldı

Cenazeye, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Erbaa Kaymakamı Bükent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitten geriye asker uğurlamada çekilen görüntüleri kaldı

Şehit Recep Yıldırım’dan geriye 8 ay önce askere uğurlanırken çekilen görüntüleri kaldı. Köyde davullu zurnalı düzenlenen asker uğurlama töreninde şehidin arkadaşları ile birlikte eğlendiği görüntüler yer aldı.