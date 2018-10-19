Tokatspor 49 yıl sonra şirket oldu

26 Haziran 1969 tarihinde kurulan Tokatspor'un bundan sonra Tokatspor A.Ş. olarak spor hayatına devam edeceği açıklandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor'da sezon öncesinde yapılan kongrede Ufuk Akçekaya yönetime gelirken, Sportif Direktör Ahmet Dursun'un da içinde olduğu yeni yönetime üyelerin oy birliği ile Tokatspor Kulübü'nün A.Ş olarak sportif faaliyetlerine devam etmesi yönünde yetki verilmişti. Tokatspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada Tokatspor Kulübünün resmi olarak A.Ş olduğu bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin hiç kulüp adını değiştirmeden aralıksız tüm sezonlarda (1983/84 sezonu haricinde, TFF tarafından 3. Lig'in kaldırılmış olması sebebiyle) TFF'nin profesyonel liglerinde mücadele etmiş ender futbol kulüplerden olan Tokatspor'da yaşanan gelişme Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya imzası ile sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tokatsporumuz bugün itibari ile Tokatspor A.Ş. olarak spor hayatına devam edecekti. Kulübümüz artık daha kararlı daha güçlü bir anlayış ile yoluna devam edecektir. Tokat'ımıza, tüm Tokatlılara ve spor camiamıza hayırlı olsun. Tokatımız ve tüm Tokatlı hemşehrilerimiz taraftarlarımız bilmelidir ki Tokatspor A.Ş. Tokatındır ve Tokatlınındır. Kulübümüzün kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yönetim, futbolcu ve personellere teşekkürlerimizi sunarız. Dün olduğu gibi bugünde yanımızda olan ve yarında yanımızda olacak olan, Tokatspor'la sevinip Tokatspor'la üzülen taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Taraftarlarımız için, Tokat için Tokatspor A.Ş. için canla başla çalışacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum Daha güçlü bir Tokatspor için 50'inci yıl Şerefine yeniden ilk günkü aşk ile hep beraber Tokatspor olacağız"