Tokatspor gole hasret kaldı

Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, 5 haftaya golsüz girerken 18 takımın olduğu ligde 17. sırada yer alıyor.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor deplasmanda başladığı ligde Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. İkinci hafta evinde ağırladığı Tarsus İdman Yurdu takımına 2-0, Menemen Belediyespor takımına 1-0 yenilen Tokatspor, 4. haftada ise deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alan Tokatspor, kalesinde 5 gol görürken gol atma başarısı gösteremedi.

Tokatspor yönetiminden açıklama

Tokatspor yönetimi taraftarın eleştirilerine karşı sosyal medya aracılığı ile açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tokatspor yönetimi olarak görevi devraldığımız günden bugüne kadar maddi manevi birçok zorluklarla karşılaştık. Tüm zorlukların kararlılıkla üstesinden geldik. Takımımız neredeyse yeninden kurduk. Şimdi lige yaşadığımız zorluklarından da üstesinden geleceğimizin inancını taşıyor, futbolcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Sevgili Tokatlılar güzel günlere beraber gideceğiz. Sadece sabır ve dualarınızı bekliyoruz."