Tokatspor'a yeni teknik direktör

Tokatspor'da teknik direktörlük görevine Ahmet Kazım Ertem getirildi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor'un teknik direktörü Murat Yoldaş ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Ahmet Kazım Ertem getirildi. Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokatspor'umuza hayırlı olsun. Ahmet Kazım Ertem hocamıza başarılar dileriz. İlk günkü aşk ile şimdi hep beraber yeniden Tokatspor aşkıyla" sözlerine yer verdi.

Tokatspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Kazım Ertem, 3. Lig'de Çarşambaspor, Çorumspor, Lüleburgazspor, Anadolu Üsküdarspor, Bafraspor, Kahramanmaraş Belediyespor ve Samsun Kadıköyspor ile 2. Lig'de Nazilli ve Niğde Belediyespor takımlarında görev almıştı.