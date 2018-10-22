İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokatspor'da galibiyet sevinci

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 yenerek ligde galibiyetle tanıştı.


Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor A.Ş, hafta sonu oynan maçta Kırklarelispor takımını sahasında konuk etti. 64'üncü dakikada gelen Berat Tosun'un golü ile maçtan galip ayrılan Tokatspor'da büyük sevinç yaşandı. Tokatspor Sportif Direktörü Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından,'İlk galibiyetimiz hayırlı olsun' paylaşımında bulunurken, Tokatspor A.Ş Başkanı Ufuk Akçekaya, 'Şükür, tebrikler' paylaşımda bulundu. 9 hafta sonunda hanesine 3 puan yazdıran Tokatspor, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ligde 16'ncı sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.