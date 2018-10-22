Tokatspor'da galibiyet sevinci

Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 yenerek ligde galibiyetle tanıştı.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor A.Ş, hafta sonu oynan maçta Kırklarelispor takımını sahasında konuk etti. 64'üncü dakikada gelen Berat Tosun'un golü ile maçtan galip ayrılan Tokatspor'da büyük sevinç yaşandı. Tokatspor Sportif Direktörü Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından,'İlk galibiyetimiz hayırlı olsun' paylaşımında bulunurken, Tokatspor A.Ş Başkanı Ufuk Akçekaya, 'Şükür, tebrikler' paylaşımda bulundu. 9 hafta sonunda hanesine 3 puan yazdıran Tokatspor, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ligde 16'ncı sırada yer alıyor.