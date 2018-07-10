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10 Temmuz 2018 11:26

Tokatspor’da Murat Yoldaş dönemi başladı

Tokatspor kulübü teknik adam arayışını geçtiğimiz sezon İnegölspor’u çalıştıran Murat Yoldaş ile anlaşarak sonlandırdı.

Tokatspor’da Murat Yoldaş dönemi başladı

10 Temmuz 2018 11:26


Tokatspor’un 2018-2019 sezonunda teknik direktör olarak Murat Yoldaş ile anlaştığının haberini kulüp yöneticileri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyurdu. TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor’un yeni hocası Murat Yoldaş daha önceki dönemlerde İnegölspor, Aydınspor 1923 ve Aydınspor takımlarını da çalıştırmıştı.


2. Lig’de iç ve dış transferlerle de dikkat çeken Tokatspor son olarak dış transferde Gençlerbirliği’nden Berat Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İç transferde ise stoper Hasan Erbey ile anlaşılması sonrasında heyecanlanan taraftar, yeni transferleri merakla bekliyor.




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