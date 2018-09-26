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Tokatspor'da Teknik Direktör Yoldaş ile yollar ayrıldı

Tokatspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, Tokatspor Kulübü ile karşılıklı olarak yollarını ayırdıklarını söyledi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lige kötü bir başlangıç yapan Tokatspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Nazilli Belediyespor karşısında beklenen oyunu sergileyemedi. 5-0'lık skorla maçtan mağlup ayrılan Tokatspor taraftarın tepkisini topladı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tokatspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş'ın istifa ettiği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı Tokatspor yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Tokatspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, kulüple yollarını karşılıklı olarak ayırdıklarını söyledi. Tokatspor'a ligde başarılar dileyen Yoldaş, "Bu sorunu aşacaklarına inanıyorum. Sevdiğim bir yerdi. Var gücümüzle çalıştık. Yönetimin takdiridir, saygı ile karşılıyorum" diye konuştu.

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