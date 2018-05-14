Tokat’ta 1. Engelliler Olimpiyatları düzenlendi

Engelliler Olimpiyatları’na katılan tüm engelli sporculara madalya takdim edildi.

Hasan Sevinç Spor Salonu’nda düzenlenen olimpiyatlara 75 engelli genç katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve olimpiyat meşalesinin yakılmasının ardından olimpiyat topu atışı yapıldı. Manuel ve akülü sandalyede 50, 100 metre, penaltı atışı, basketbol topu fırlatma, yumurta taşıma gibi çeşitli yarışlar yapıldı. Yarışlara katılan tüm engellilere yarışlar sonunda ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Zile Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Koç, engelliler olimpiyatı yapacaklarını duyurduklarında engelli bireylerin çok sevindiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Onları evlerinden dışarı çıkarabilmek, sosyal hayata kazandırabilmek için yapmış olduğumuz bu faaliyette öncelikle tüm katılanlara ve desteklerini verenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yarışmalarda 50 metre bayanlar, 100 metre erkekler koşusu, tekerlekli sandalye araba yarışları, akülü araba yarışları, penaltı atışları, tahta kaşıkla yumurta taşıma yarışmaları yaptırdık engelli kardeşlerimize. Bu yarışmanın kazananı hepsi oldu. Kaybedeni olmadı kısacası. Bizde dernek olarak düşündük hepsine birer madalya hediye ettik. Onlar da hayatlarında ilk kez almış oldukları bu madalya ile çok mutlu oldular" dedi.