Tokat’ta 1 Mayıs kutlandı

Tokat’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı kutlamalara katılanlar halay çekti. 1 Mayıs kutlamalarında konuşma yapan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Gümüşdoğan, iş güvencesine sahip çıkmak, güvenceli iş için taleplerini haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olduklarını kaydetti. Türk İş Tokat İl Temsilcisi Şeker İş Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat ise konuşmasında şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirerek, "Ne yazık ki dün TEKEL özelleştirilmesinin yanlış olacağını haykırdığımızda, bizi yalnız bırakan kendi menfaatlerimiz için meydanlara düştüğünüzü söyleyen kesimler bugün şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde aynı şeyleri söylemeye devam ediyor" dedi.

Günevi köyünde Abdurrahman Öz’ün konuşmasının ardından CHP İl Başkanlığı adına Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Çatak konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından kutlamalara katılanlar müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Öte yandan Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Alparslan Türkeş parkında geçimini ayakkabı boyacılığı ile sağlayan evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Erdoğan Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de ekmek parası için çalışmaya devam ederek, "Bizim bayramımız bu, ekmek parası için çalışıyoruz. Başka işimiz yok” diye konuştu.