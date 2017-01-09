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09 Ocak 2017 16:40

Tokat’ta 10 Ocak Gazeteciler Günü

Tokat’ta 10 Ocak Gazeteciler Günü

09 Ocak 2017 16:40

Tokat’ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri düzenlenen programda bir araya geldi.
Tokat’ta basın mensupları 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısı ile Medical Park Hastanesi tarafından düzenlenen programda buluştu. Programda konuşma yapan Tokat Medical Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Durmaz, gazetecilerin çok önemli görev yaptığına dikkat çekerek, “Yılın 365 gün 24 saat sahada insanların problemleriyle, sorunlarıyla, ülkenin yaşanan gerçekleriyle yüz yüze olan sizlerin, kardeşlerimin çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Bizler de hem hekim hem de iş adamı olarak ülkemizin geçtiği bu zor günlerde daha çok çalışarak, çaba sarf ederek, daha akıllı olmaya çalışarak yaptığımız planları projelerimizi revize etmeden işimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. İnşallah Mart veya Nisan ayında hastanemizin yapmış olduğu ek bina inşaatını tamamlayarak Tokatlı hemşehrilerimize daha iyi, konforlu imkanlarda daha nitelikli sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. 2017 yılı için hastanemizin potansiyeli ve hizmeti biraz daha artacak. İnşallah ülkemiz müreffeh olduğu müddetçe bizler de bunun huzuruyla daha çok hizmet etmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.
Medical Park Tokat Hastanesi Genel Müdürü Dursun Bulut ise gazeteciliğin zor bir zanaat olduğunu belirterek, “Gecesini gündüzüne katarak çalışılması gereken ve olabildiği kadar tarafsız ve özgür ortamda çalışılması gereken bir meslektir. Demokrasilerde vazgeçilmez unsurlardandır. Kurtuluş Savaşı’nın fitilinin ateşlenmesinde Hasan Tahsin’dir. 15 Temmuz hain kalkışmasında basının ne kadar önemli olduğunu hepimizi çok yakinen gördük ve yaşadık. Hür ve tarafsız olarak görev yapan çalışan gazeteci arkadaşlarımızın günlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.



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