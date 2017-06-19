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19 Haziran 2017 16:20

Tokat’ta 10 yaşındaki kız keçi otlatırken kayboldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde büyükannesiyle keçi otlatmaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu kayboldu.

Tokat’ta 10 yaşındaki kız keçi otlatırken kayboldu

19 Haziran 2017 16:20


Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Narlıdere köyüne yaz tatili için gelen Güven ve Yeter Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız (10), büyükannesi Meryem Yıldız ile birlikte Yeşilırmak kenarında keçi otlatmak için köy dışına çıktı. İddiaya göre; babaanne Yıldız keçileri otlattığı sırada kısa süreliğine yalnız bıraktığı torununu bulmadı. Çocuğun çevrede bulunamaması üzerine Erbaa İlçe Jandarma ekipleri ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Yeşilırmak kenarında ve ormanlık alanda arama çalışması başlattı.




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