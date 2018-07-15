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15 Temmuz 2018 12:52

Tokat’ta 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

Tokat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü etkinlikleri Erenler Şehitliğine yapılan ziyaretle başladı.

Tokat’ta 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı

15 Temmuz 2018 12:52


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü, Tokat’ta Erenler Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle başladı. Tokat Valisi Dr Ömer Toraman, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat İl Jandarma kOmutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Tokat İl emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Ak Parti İl Başkanı Metin Polat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof Dr Mustafa Şahin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK liderleri, şehit yakınları ve vatandaşların katılımlarıyla yapılan ziyaret Kuran tilavetiyle başladı. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından okunan dua sonrasında, program protokol üyelerinin şehit kabirlerini ziyaret etmesiyle son buldu.




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