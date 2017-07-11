Tokat’ta 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu ile birlikte Askeri ve Devlet Erkanının yanı sıra, sivil toplum örgütü liderleri ve kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı ziyarette, Erenler Şehitliğinde bulunan şehit kabirlerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kur’an tilaveti ve şehitler için edilen duanın ardından protokol üyeleri, Ali Paşa Camii’nde düzenlenen mevlit törenine katıldı. Şehitlik ziyareti sonrasında konuşan Vali Dr Ömer Toraman, şehitlik ziyaretiyle başlayan ve 15 Temmuz tarihine kadar devam edilecek etkinliklerle darbe kalkışmasının unutulmaması için bir çok etkinlik düzenleneceğini söyledi. Vali Toraman, “15 Temmuz kalkışması sırasında darbecilere silahsız ve savunmasız bir şekilde karşı gelen ve onların ağır silahlarından korkmadan, çekinmeden karşılarına çıkan sivil vatandaşlarımızdan da yine gazilerimiz var. Onlara da sağlık sıhhat diliyoruz. Bugünden itibaren, 15 Temmuz’a kadar bu menfur hadiseyi, kalkışmayı ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları unutturmamak için çeşitli etkinliklerde bulunulacak” dedi.