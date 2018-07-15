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15 Temmuz 2018 16:06

Tokat’ta 15 Temmuz için anlamlı anıt

Tokat’ta tanklara karşı duran vatandaş figürlü dev heykel ve üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin tamamının fotoğraflarının bulunduğu hilalden oluşan anıt, düzenlenen törenle açıldı.

Tokat’ta 15 Temmuz için anlamlı anıt

15 Temmuz 2018 16:06


Tören; Tokat Valisi Dr Ömer Toraman, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Tokat İl emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Ak Parti İl Başkanı Metin Polat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof Dr Mustafa Şahin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK liderleri, şehit yakınları ve vatandaşların katılımlarıyla yapıldı. Kent merkezinde bulunan Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi üzerindeki Sanayi Kavşağında yapılan törenle açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı; tanklara karşı duran vatandaşı temsil eden dev heykel ve bu heykeli çevreleyen hilalin üzerinde bulunan 15 Temmuz şehitlerinin isim, memleket ve fotoğraflarından oluşturuldu.


Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirerek; “Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza, 15 Temmuz’u, 15 Temmuzdaki o ruhu, o milli ruhu, o bir ve beraber olma duygusunu çocuklarımızla geleceğe taşıyacağız. İşte şehrimizin önemli bir caddesinin önemli bir kavşak noktasında böyle bir anıtı Tokat’ımıza kazandıralım istedik. Burada hilal üzerinde şehit olan 250 tane vatandaşımızın tek tek ismi var. Bunlardan da 6 tanesi Tokatlı kıymetli hemşerilerimiz. Bununla beraber işte o bize ait tankların içerisindeki hainlere karşı duran cengaver bir vatandaşımız var. Orada bunu temsil ettik ve buradan şehitlerimizi yad edelim, şehitlerimizi hatırlayalım ve her daim onları kalbimize basalım, devamlı onlara dua edelim istedik” şeklinde konuştu.


Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise yaptığı konuşmada kalkışmanın başarılı olması durumunda Türkiye’nin iç karışıklıklarla boğuşan bir ülke olacağını hatırlattı. Arslan: “15 Temmuz’da biz büyük bir tehlike atlattık. Eğer 15 Temmuz’da milletimizin feraseti, dirayeti, sağduyusu galip gelmese ve darbe girişimini bastırmasaydık; bugün de biz Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi iç karışıklıklar içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşıyor olacaktık” ifadelerinde bulundu.


Anıtın çok anlamlı yönlerinin olduğuna dikkat çeken Tokat Valisi Dr Ömer Toraman; “Bu arkamızda gördüğümüz anıt, Sayın Başbakanımızın çok güzel ifade ettiği üzere, sanıyorum halkın iradesinin tankın gücünün önüne geçtiğinin bir sembolü. Halkın gücü, tankın gücünü o gece alt etmişti. Çok ilginç bir şekilde hiçbir silahı olmayan, elinde bayrağından başka hiçbir silahı olmayan bu kahraman evlatların sayesinde” diye konuştu.


Anıt, üzerinde dev bayrağın protokol tarafından alınması ile birlikte alkış alırken, açılış sonrasında anıt önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, anlamlı anıtı çok beğendiklerini ifade etti.




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