Tokat’ta 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret edildi

Ziyarette şehit babası ve gazilere Türk Bayrağı ve Kuran’ı Kerim hediye edildi.

Tüm yurtta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları doğrultusunda Tokat’ta hain darbe girişiminin yaşandığı gece hayatlarını hiçe sayarak şehit düşenlerin aileleri ve gaziler de unutulmadı. Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir tarafından yapılan ziyaretlerde darbe gecesi yaşananlar ilk ağızdan bir kez daha dinlendi. İlk ziyaretler Tokatlı gaziler Hasan Yaşar ve Hasan Sarman’a yapıldı. Burada gazilerin darbe gecesi yaşadıkları ziyarete gelen protokol üyeleri tarafından bir kez daha dinlendi.

15 Temmuz Gazisi Fatih Yaşar’ın gazi olmasıyla birlikte kazandığı hakların kendi müraacatıyla değil, devletin yaptığı araştırma sonucu verildiğini öğrenen Tokat Valisi Ömer Toraman, benzer durumların birçok yerde yaşandığına dikkat çekti. Vali Toraman burada yaptığı konuşmada, “Birçok gazimizin sahip oldukları hakları alabilmeleri için Hak Sahipliği Komisyonu işlemleri yürüttü. O komisyonun haspelkader biz de başkanlığını yürüttük. O dosyalar tanzim edilirken pek çok olaya şahit olduk. Bu vatandaşlarımız aslında hiçbir maddi beklentileri olmadan, hiçbir hesabı kitabı olmadan o gün hareket ettiler. Daha sonra verilen haklar, bir hakkın teslimidir. Devletimizin bir takdimidir”dedi.

-Abdestini alıp Cumhurbaşkanının çağrısıyla direniş gösterdiği Ankara’da şehit oldu.

Yapılan son ziyaret aslen Yozgatlı olan ve darbe gecesi Ankara’da olan 15 Temmuz Şehidi Cengiz Polat’ın Tokat’taki baba ocağına gerçekleştirildi. Şehit Polat ve tüm şehitler için Kuran tilaveti gerçekleştirilen ziyarette il protokolü, şehit babası Fikret Polat’a hayırlı bir evlat yetiştirdiği için şükranlarını sundu. Ziyaret sonrasında Vali Ömer Toraman Şehit Babasına Türk Bayrağı ve Kuran’ı Kerim’i öpüp alnına koyarak hediye etti. Takdimi kabul eden Fikret Polat da aynı şekilde anlamlı hediyeleri öpüp alnına koyarak teslim aldı. Fikret Polat şehit oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine abdest alarak dışarı çıktığını ve Meclis duvarlarında şehit düştüğünü söyledi. Polat: “Saat 2’de bir telefon geldi ki yaralı diye. Oraya gittik morgta bulduk. Abdestli olarak gitti çocuk. Yemeğini hazırladı, yemeğini yiyecekti, yemeden gitti. O arada uyandığında abdest alırken, Cumhurbaşkanı milleti davet ediyordu. O sesi duyunca yemek memek yemeden gitti. Yaralı diye çağırdılar bizi. Biz hastanede arıyorduk meğer çocuk morgdaymış. Bir oğlum vardı o da gitti” dedi.