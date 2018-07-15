Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 16:43

Tokat’ta 15 temmuz sergisi ve anı defteri etkinliği

Tokat’ta Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Belediye binası önünde 15 Temmuz Sergisi ve Anı Defteri etkinliği düzenlendi.

Tokat’ta 15 temmuz sergisi ve anı defteri etkinliği

15 Temmuz 2018 16:43


Tokat Belediye Binası önünde düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz 2016 gecesinde başlayan kalkışma ile bu kalkışma sonrasında verilen tepkilerin dakika dakika kategorize edildiği sergi o geceyi yaşayan vatandaşlara bir kez daha anlatıldı. Anı Defteri etkinliğinde düzenlendiği programda vatandaşlar o gece yaşadıklarını ve duygularını kaleme aldı.


Amaçlarının 15 Temmuz’un unutulmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Ak Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk; “Burada halkımıza 15 Temmuz’un yıldönümünde halkımıza yaşananları dakika dakika anlatmaya çalıştık. Bu noktada saat saat burada yaşadıklarımızı anlatarak insanların o duyguyu tekrardan hissetmesini sağladık. Çünkü bizler ne zaman darbe ile ilgili bir takım şeyleri insanların unutacağı anda o kara geceyi tekrar hatırlatarak asla ve asla içimizden o hissi içimizden çıkarmamız gerektiğini insanlara göstermek istedik. İnsanlarımız o gece ile alakalı 15 Temmuz 2016 ile alakalı duygu ve düşüncelerini yazmaları açısından böyle bir defter çalışması yaptık. Bunu da biz her sene geleneksel olarak yapacağız. Birinci yılında yapmıştık, bugün ikinci yıl. Onları da bir kitap haline getiriyoruz şeklinde konuştu.


Sergiyi gezen Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, sergide yaşanan her şeyin ortaya koyulduğunu söyleyerek; “Allah’a şükürler olsun bugün çok güzel bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız üstesinden geldi. Karşılık verildi, darbe püskürtüldü. Şükürler olsun” diye konuştu.


Anı defteri etkinliğinin gün boyunca devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç