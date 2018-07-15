Tokat’ta 15 temmuz sergisi ve anı defteri etkinliği

Tokat Belediye Binası önünde düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz 2016 gecesinde başlayan kalkışma ile bu kalkışma sonrasında verilen tepkilerin dakika dakika kategorize edildiği sergi o geceyi yaşayan vatandaşlara bir kez daha anlatıldı. Anı Defteri etkinliğinde düzenlendiği programda vatandaşlar o gece yaşadıklarını ve duygularını kaleme aldı.

Amaçlarının 15 Temmuz’un unutulmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Ak Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk; “Burada halkımıza 15 Temmuz’un yıldönümünde halkımıza yaşananları dakika dakika anlatmaya çalıştık. Bu noktada saat saat burada yaşadıklarımızı anlatarak insanların o duyguyu tekrardan hissetmesini sağladık. Çünkü bizler ne zaman darbe ile ilgili bir takım şeyleri insanların unutacağı anda o kara geceyi tekrar hatırlatarak asla ve asla içimizden o hissi içimizden çıkarmamız gerektiğini insanlara göstermek istedik. İnsanlarımız o gece ile alakalı 15 Temmuz 2016 ile alakalı duygu ve düşüncelerini yazmaları açısından böyle bir defter çalışması yaptık. Bunu da biz her sene geleneksel olarak yapacağız. Birinci yılında yapmıştık, bugün ikinci yıl. Onları da bir kitap haline getiriyoruz şeklinde konuştu.

Sergiyi gezen Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, sergide yaşanan her şeyin ortaya koyulduğunu söyleyerek; “Allah’a şükürler olsun bugün çok güzel bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız üstesinden geldi. Karşılık verildi, darbe püskürtüldü. Şükürler olsun” diye konuştu.

Anı defteri etkinliğinin gün boyunca devam edeceği bildirildi.