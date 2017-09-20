Tokat’ta 18 sofralık üzüm çeşidi denemesi yapılıyor

Duran Kılıç, 18 sofralık üzüm çeşidi denemeye alındığını ifade ederek,"Farklı zamanlarda olgunlaşan üzüm çeşitlerinin belirlenmesiyle ve bu belirlenen çeşitlerle yeni bağ alanlarının tesis edilmesi bölgede daha uzun periyotta üzüm satışı imkanı sağlayacaktır" dedi.

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Merkezi’nde (OKTAM) ’Bağ Bozumu’ programı düzenlendi. OKTAM tarafından 2010 yılında sofralık üzüm yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla iç ve dış piyasada ekonomik öneme sahip, farklı zamanlarda olgunlaşan sofralık üzüm çeşitlerinin Tokat’taki performanslarının araştırıldığı proje çalışmaları kapsamında hasadı yapılan üzümler düzenlenen program ile tanıtıldı. Tokat Valisi Ömer Toraman ile İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer’e OKTAM görevlisi Duran Kılıç, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 18 sofralık üzüm çeşidi denemeye alınmış olduğunu ifade eden Kılıç,"Tokat için Prime ve Trakyailkeren çeşitleri erkenci, cardinal, victoria gibi çeşitler narince üzüm çeşidine göre 1.5 ay önce hasat olgunluğuna ulaşmışlardır. Farklı zamanlarda olgunlaşan üzüm çeşitlerinin belirlenmesiyle ve bu belirlenen çeşitlerle yeni bağ alanlarının tesis edilmesi bölgede daha uzun periyotta üzüm satışı imkanı sağlayacaktır. Sofralık üzüm yetiştiriciliğinde alan ve üretim miktarında artışların sağlanması ile de yeni işletmelerin ve tesislerin kurulmasını beraberinde getirecektir. Diğer bir çalışmada ise Tokat bağ alanlarının yüzde 95’inde üretimi yapılan narince üzüm çeşidine ait üstün özellikli klonların seçilmesi amaçlanmıştır. Bundan sonra aşılı asma fidanı üretiminde belirlenen klonlardan elde edilen fidanlarla kurulacak yeni tesislerde verim ve kalite artışı sağlanacak olup üreticiye daha fazla gelir sağlayacaktır" dedi.

Kılıç, çalışmaların çıktılarını uygulamaya aktarmak Tokat bağcılığını geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında Tokat İl Özel İdaresi desteği ile 300 bin kapasiteli aşılı asma fidanı üretim tesisi, 150 metreküp kapasiteli soğuk hava deposu ve asma anaçlığı kurulduğunu sözlerine ekledi.

Programda Vali Toraman ve beraberindekiler üzüm yetiştirilen alanları gezerek incelemelerde bulundu.