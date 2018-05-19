Tokat’ta 19 Mayıs kutlamalarına engelli gençler damgasını vurdu

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan törenin ardından kortej yürüyüşü yapıldı. Cumhuriyet Meydanından Gaziosmanpaşa Stadyumuna kadar öğrenciler ve protokol üyeleri Belediye Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşte minik tekvandocular ‘Vatan sana canım feda’ sloganları attı. Gaziosmanpaşa Stadyumunda devam eden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında üniversiteli gençler tarafından 60 metrelik dev bir bayrak açıldı. Çeşitli spor ve sanatsal aktivitelerin de gerçekleştirildiği etkinliklerde en çok ilgiyi engelli gençler tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisi gördü. Engelli gençler Tokat’ın kendine özgü halk oyunlarından birisi olan Ellik Halayı’nı sahneledi. Gösteri sonrasında vatandaşlar gençlerin performansını alkışladı. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonu Emre Kutalmış Ateşl’nin konuşma yaptığı kutlamalarda sporcu gençlerin gösterileri ilgi gördü. Stadyumda yapılan kutlamalara vatandaşın ilgisi beklenenden az oldu.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Cumhuriyet Meydanında Niksar ilçesinde stadyumda Reşadiye ve Zile ilçesinde ise kapalı spor salonunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen programlarla kutlandı. Erbaa’da minik tekvandocular Niksar’da ise bir okulun müzik grubunun söylediği Atatürk’ün sevdiği şarkıları büyük beğeni topladı.