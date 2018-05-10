Tokat’ta 2 bin kişiye vakıf yemeği ikramı

Tarihi Hatuniye (Meydan) Cami avlusunda düzenlenen programa Tokat Valisi Dr Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Tokat’ta her yıl vakıflar haftasında yaptıkları ve artık geleneksel bir hale gelen vakıf yemeğini bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 2 bin kişiye bu özel hafta dolayısı ile kavurma, pilav ve ayran ikram ettiklerini söyledi. Protokol üyeleri pilav ve kavurma kazanlarının başına geçerek vatandaşlara kepçe ile yemek ikram etti. Yemeğe katılan vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.