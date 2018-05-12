Başına ne geldiğini bilmek biraz yüreğime su serpti" dedi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 18 gün önce Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için yapılan arama çalışmaları sırasında 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olduğu tespit edilen bulgular ortaya çıkarken üzücü haber aileye akşam saatlerinde verildi. Olayın şoku ile büyük üzüntü yaşayan anne Erol, gözyaşı döktü. Evinde taziyeleri kabul eden Erol, aldığı haberle çok üzgün olduğunu belirterek, "Ama bir yanda da çocuğumun bulunduğuna seviniyorum. Başına ne geldiğini bilmek biraz yüreğime su serpti. Kelkit Çayı’nda arama çalışmasının başlatılması benim için bir umut olmuştu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok özlemiştim yavrumu. Acılı anne yavrusuna kavuştu. Daha diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Anne Erol, kısa bir süre önce kendisinden kan örneği alındığını ifade ederek, "Doku örneği alınmış, çocuğum bulunmuş. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çocukların düştüğü yerde yeniden başlatılan çalışmalar 20 kilometrelik alanda devam ediyor.