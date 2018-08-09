Tokat’ta 270 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Tokat Belediyesi Şehir Terminalinde İl Müftülüğü tarafından gece saatlerinde düzenlenen programa hacı adaylarının yakınları yoğun ilgi gösterdi. İl Müftü Vekili Ünal Tan’ın konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Özdemir tarafından okunan dualarla hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı. Duygusal anların yaşadığı programda hacı adayları hac vazifelerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşadı. 8 yıldır hacı sırası bekleyen 6 çocuk babası 80 yaşındaki Hasan Engüzel “Allah cümle ümmeti Muhammed’e nasip etsin. Umreye yazılmıştım 10 gün kala hac çıktı. Kurban olduğum Allah askerimize kuvvet versin düşmana fırsat vermesin” diye konuştu.

Tokat terminalinden yolcu otobüsleri ile yola çıkan hacı adaylarının Sivas Hava Limanından kutsal topraklara hava yolu ile gideceği kaydedildi. Tokat İl merkezinde 294, il genelinde 459 olmak üzere toplam 753 hacı adayının kutsal topraklara uğurlanacağı öğrenildi.