Tokat’ta 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde altında pide fırını ve kasap dükkanın olduğu 3 katlı evin çatısında yangın çıktı. İlhami Demir’e ait olan evde çıkan yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşlar müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren yangında vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken o anlar kameralara yansıdı. Büyümeden kontrol altına alınan yangın maddi hasarla atlatıldı. Olayla ilgili itfaiye ekipleri inceleme başlattı.