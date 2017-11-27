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27 Kasım 2017 11:23

Tokat’ta 365 litre damıtılmış alkol ele geçirildi

Tokat’ın Turhal ilçesinde alkollü içki üretimi ve satışı yaptığı iddiası üzerine harekete geçen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 365 litre damıtılmış alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ve aletler ele geçirildi.

Tokat’ta 365 litre damıtılmış alkol ele geçirildi

27 Kasım 2017 11:23


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait bağ evinde, evinde ve eklentilerinde izinsiz olarak alkollü içecek üreterek satış yaptığı haberini aldı. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında harekete geçen ekipler şüphelinin bağ evinde, evinde ve eklentilerine yaptığı operasyonda tüketime hazır halde ve yapım aşamasında olan bol miktarda alkol ve alkol yapımında kullanılan araç ve gereç ele geçirdi. Yapılan operasyonda; 365 litre damıtılmış alkol mamulü, bin kilo şıra, 20 kilo anason, 840 adet çeşitli ebatlarda içki konan şişe, 2 adet alkol yapımında kullanılan izinsiz alkol üretimi düzeneği, 2 adet alkol damıtma düzeneği, 1 adet alkol yoğunluk ölçme cihazı, 2 adet 5 metre uzunluğunda plastik hortum, 4 adet filtre, 2 adet tüp ve tüp ocağı, 9 adet çeşitli ebatlarda plastik bidon ele geçirildi. Şüpheliye 37 bin 230 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.




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