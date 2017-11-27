Tokat’ta 365 litre damıtılmış alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait bağ evinde, evinde ve eklentilerinde izinsiz olarak alkollü içecek üreterek satış yaptığı haberini aldı. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında harekete geçen ekipler şüphelinin bağ evinde, evinde ve eklentilerine yaptığı operasyonda tüketime hazır halde ve yapım aşamasında olan bol miktarda alkol ve alkol yapımında kullanılan araç ve gereç ele geçirdi. Yapılan operasyonda; 365 litre damıtılmış alkol mamulü, bin kilo şıra, 20 kilo anason, 840 adet çeşitli ebatlarda içki konan şişe, 2 adet alkol yapımında kullanılan izinsiz alkol üretimi düzeneği, 2 adet alkol damıtma düzeneği, 1 adet alkol yoğunluk ölçme cihazı, 2 adet 5 metre uzunluğunda plastik hortum, 4 adet filtre, 2 adet tüp ve tüp ocağı, 9 adet çeşitli ebatlarda plastik bidon ele geçirildi. Şüpheliye 37 bin 230 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.