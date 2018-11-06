Tokat'ta 3.8 milyonluk soygunun zanlıları adliyeye sevk edildi

Tokat'ta 3 milyon 812 bin lira değerinde senet, ziynet eşyası ve nakit para bulunan kasanın çalınarak içinin boşaltılması olayıyla ilgili yakalanan 5 kişi adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden H.K.'ye ait eve girerek kasayı çalan kişilerin yakalanması için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kasayı çaldığı tespit edilen 5 kişinin Tokat'tan Çorum'a gittiği bilgisi üzerine polis ekipleri çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Çorum'da araç kiralayıp Kastamonu'nun Tosya ilçesi üzerinden İstanbul'a gitmeye çalışan zanlılar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin evden çaldıkları çelik kasa ise açılmış halde eve 500 metre uzaklıkta bulundu. Kasa içindeki 3 milyon 783 bin lira değerindeki senet, 25 bin lira değerindeki ziynet eşyası, 4 bin lira nakit para, 2 adet araç kontak anahtar ise şüphelilerle birlikte araçta ele geçirildi. Zanlıların kasayı açarken kullandıkları değerlendirilen 2 adet tornavida muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak yakalanan M.Ö. (19), M.İ. (19), A.C. (19), M.H.K. (20) ve M.C. (21) emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.