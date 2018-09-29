Tokat'ta 4 bin 22 öğrenciden 645'i sportif yetenekli öğrenci seçildi

sınıfta okuyan 4 bin 22 öğrenci arasında yapılan taramada seçilen 645 öğrenci sportif yetenekli olarak başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirilecek.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ikinci etap çalışmaları Tokat ve İlçe Spor tesislerinde tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan ve 7 Mayıs itibariyle Tokat İl genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde uygulanan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde 3. Sınıfta okuyan 4 Bin 22 öğrenci yer aldı. Öğrenciler taramalarda boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi kriterlerde değerlendirilerek sayısal değerleri alındı.

Tarama sonunda tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren 856 İlkokul 3.Sınıf öğrencisinin katılımlarıyla Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde alanlarında uzman antrenörler eşliğinde, 8 hafta devam eden, ikinci etap çalışmalarında uygulanan, fiziksel eğitim kartları uygulama çalışmaları sonunda 26-27-28 Eylül 2018 tarihlerinde İl ve İlçelerde toplam 645 öğrenci tekrardan sekiz istasyondan oluşan taramalara tabi tutuldu. Her iki taramada alınan değerler Spor Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda yeteneklerine göre yatkın oldukları spor branşlarına yönlendirilecekleri kaydedildi.