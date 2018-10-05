Tokat'ta 4 bin sürücüye 'emniyet kemeri' cezası uygulandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir aylık sürede 20 bin araçta yapılan emniyet kemeri uygulamada 4 bin sürücüye ceza işlemi uygulanırken, emniyet kemeri takma oranın yüzde 30'dan yüzde 85'e çıktığı öğrenildi.

Tokat Turhal Karayolu KOM Şube Müdürlüğü önünde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli trafik uygulaması yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, Tokat'ta şehir polis kamerası ve şehir içi harici ana yollarda elektronik denetimlere başladıklarını kaydetti.

Tokat il genelinde bir aylık sürede 20 bin araçta emniyet kemeri denetimi yapıldığını ifade eden Bozkurt, "4 bin sürücüye ceza işlem uygulandı. Seyir halinde telefonla konuşan 500 sürücüye ceza işlem uygulandı. Şehir içi yaptığımız denetimler neticesinde emniyet kemeri takma oranı yüzde 30 iken şu anda yüzde 85'e çıktı. Şehirlerarası yolculuklarda yüzde 65'ten 95'lere çıkartıldı. Bu denetimler aralıksız devam edecek. Bizim amacımız vatandaşa ceza işlem uygulamak değil, güvenli bir trafik ortamı sağlamak, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını önlemektir” dedi.