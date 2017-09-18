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18 Eylül 2017 18:02

Tokat’ta 5 bin kişiye ahi pilavı ikramı

Tokat’ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 5 bin kişiye ’Ahi Pilavı’ ikram edildi.

Tokat’ta 5 bin kişiye ahi pilavı ikramı

18 Eylül 2017 18:02


Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program; ’Yılın Ahisi’, ’Yılın Kalfası’ ve ’Yılın Çırağı’na plaket verilmesi ile başladı. Ardından, vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.


Kazanının başına geçen Vali Dr. Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan ile birlikte vatandaşlara ’Ahi Pilavı’ ikram etti. Vali Toraman, Cumhuriyet Meydanındaki programın ardından Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi üyelerini makamında kabul etti. Ahiliğin Anadolu’da birlik ve beraberliğin sağlanmasına ve toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük eden önemli bir kültür olduğunu belirten Vali Toraman, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutladı.




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