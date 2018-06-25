Tokat’ta 5 milletvekillinden 4’ü avukat

Tokat’ta resmi olmayan sonuçlara göre 1663 sandıkta 424 bin 187 seçmenden 382 bin 498 seçmen oy kullandı. 374 bin 420 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde AK Parti 186 bin 939, Milliyetçi Hareket Partisi 62 bin 460, Hür Dava Partisi 615, Vatan Partisi 664, Halkların Demokratik Partisi 5 bin 999, Cumhuriyet Halk Partisi 77 bin 812, Saadet Partisi 4 bin 858, İyi Parti 35 bin 649 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Muharrem İnce 94 bin 319 oy, Meral Akşener 31 bin 922 oy, Recep Tayyip Erdoğan 240 bin 405 oy, Selahattin Demirtaş bin 274 oy, Temel Karamollaoğlu 3 bin 836 oy, Doğu Perinçek 628 oy aldı. Milletvekili seçimleri sonuçlarına göre AK Parti 3, MHP 1, CHP 1 olmak üzere Tokat’ta 5 milletvekili parlemantoda yer aldı. AK Partili Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Özlem Zengin ile MHP Milletvekili Yücel Bulut’un mesleğinin avukat olması dikkat çekerken, CHP Tokat Milletvekili iş adamı Kadim Durmaz ise ikinci kez milletvekili seçildi.

Öte yandan AK Partili Özlem Zengin seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, MHP’li Yücel Bulut ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı olarak görev yapıyordu.