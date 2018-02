Tokat’ta 96 milyon lira sosyal yardım yapıldı

Tokat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, 2017 yılında il müdürlüğü olarak yapılan faaliyetleri düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı. Kurum tanıtımı, yatırımlar, ziyaretler, eğitimler ve projeler ana başlıkları ile geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaların ayrıntılı olarak anlatıldığı sunum, Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir tarafından yapıldı. 2017 yılında 96 milyon liraya yakın sosyal yardım yapıldığını söyleyen Özdemir, bu yardımların engelli, yaşlı, kadın ve çocuk gibi dezavantajlı gruplara yapıldığını söyledi.

Devletin sosyal açıdan çok büyük yardımlar yapan güçlü bir idareye sahip olduğunu söyleyen Özdemir, il genelinde koruma ve bakım altındaki, 22’si 0-6 yaş grubunda olan toplam 219 çocuğun da aynı şekilde çok iyi şartlarda, hatta çocuk evlerinin çoğu insanın yaşantılarının çok üstünde bir yaşantı ile hizmet verdiğine dikkat çekti. Özdemir, koruma ve bakım altındaki çocuklara devletin her türlü imkanı fazlasıyla sunmasına karşın, aile yanında yetişmelerinin çok daha önemli olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımızın bir annesi, bir babası olsun" dedi.

Tokat’ta hali hazırda 50 çocuğun 41 koruyucu aile ile birlikte yaşadığını dile getiren Özdemir, "Devletimiz çocuklarımıza annelik babalık yapma konusunda, şefkat kollarını uzatmak konusunda yapması gereken her şeyi yapıyor. Çocuklarımıza bizlerin hiçbirinin evlerinde olmayan yaşantılar sunuyor. Onların her istekleri, her arzuları yerine getiriliyor. Devletin onlara annelik babalık yaptığını düşünüyor. Ama bir ailenin yanında yetişmesi gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bir anne, bir baba özlemi çekildiğini biliyorsunuz. Doğan her canlı anneye bağlıdır, babaya bağlıdır. Annesiz ve babasız bir canlı olmayacağına göre onu doğurana karşı, babalık olarak kendisini ispat eden insana karşı bir bağlılığın olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bakanlığımız bu minval üzerine çıkıyor diyor ki; biz çocuklarımızı bir aile ortamı içerisinde yetiştirelim. Bir annesi, bir babası olsun. Çocuklarımız, anne ve babanın, büyüğün ne olduğunu bilsin diyor. Kuruluşlardan daha ziyade, özellikle 0-6 yaş grubundaki çocukların özellikle bir ailenin yanında olmasına ehemmiyet gösteriyor. Bizler de bu düşüncedeyiz" şeklinde konuştu.