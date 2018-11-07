Tokat'ta AFAD'tan “Afet'e hazırlık Eğitimi

Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinden İl Müdürü Süleyman Yiğit, Şube Müdürü Yunus Günesen, eğitim uzmanı Abdullah Sarıçiçek ve İnşaat Mühendisi Emrah Baş tarafından verilen eğitim kapsamında resmi kurum personellerine afet ve acil durumlarda işbirliği ve koordinasyon konuları ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Eğitimlerde ayrıca afet nedir, türleri, ilk 72 saat afet öncesi ve sonrası ile ilgili doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.