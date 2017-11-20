Tokat’ta ’Ahde Vefa Emektarlar’ yemeğinde buluştular

Gaziosmanpaşa ilkokul, İlköğretim ve ortaokulunda yöneticilik, öğretmenlik diğer kademelerde görev yapmış ve hala görevlerine devam edenler bir restaurantta düzenlenen ’Ahde Vefa Emektarlar’ birlik, beraberlik, dayanışma ve hasretleri giderme yemeğinde buluştu. Yemekte konuşan emekli Müdür Yardımcısı Duran Timur bu tür organizasyonların geçmişte beraberce yaşanan birçok güzelliği hatırlattığını ifade ederek,"Hani derler ya, gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül sohbet ister. Kahve bahane. Bu yemekte sohbet bizlere için bahane. Günümüz şartları ve hızla gelişen teknolojisi; eş , dost , akraba ve arkadaşları unutturmakta , farkında olamadan unutturulmaya doğru yönlendirmektedir. Hayatın zorluklarından dolayı, bir araya gelemeyen, Gaziosmanpaşa ilk,ilköğretim ve ortaokul emektarlarını bir araya getirdik. Ellerimizde olmayarak birbirlerimizle kaybolan ilişkileri yeniden güzel ve sağlam bir temel oluşturmak için bu organizasyonu yapalım dedik. Bu konuda arkadaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Bu da bize ayrı güç ve moral verdi" dedi.

Yemekte üç dönem emektar kuşağının yer aldığını ifade eden Timur, "Gönlümüz bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale gelmesinden yanadır. Bunun için aramızda gönüllü olarak bu işi organize edecek üç kuşaktan arkadaşlarımızın organize etmesidir. Gönüllü bu organizasyona talipli arkadaşlar çıkmasa. Bu organizasyonu yapan arkadaşlar olarak, aynı görevi yapacağımızı sizlerin taktirine sunarız" diye konuştu.