Tokat’ta AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı

AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde partililer yoğun ilgi gösterdi. Milletvekili adaylarının tanıtıldığı iftar yemeğinde AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat’ın ardından Milletvekilleri Coşkun Çakır ile Celil Göçer konuşma yaptı. AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ise, sandık başına gidildiğinde seçmenlerin ya Türkiye’nin gelecek vizyonunu ya da geçmişte olduğu gibi birilerinin boyunduruğu altında emir alan, aldığı emri uygulayan bir memur Türkiye vizyonunu ortaya koyan bir tercihi yapacağını kaydetti. Aslan, "Özellikle meclise gidecek arkadaşlarıma söylüyorum oradakilere söyleyin. Öyle kimsenin bir yere falan gittiği yok. Biz meydanlardayız. Kim Tayyip Erdoğan’ı yargılayacakmış, işte Tokat işte Türkiye’nin meydanları. Buyurun Hodri Meydan. 15 Temmuz’da tanklarınızla nasıl kaçtıysanız yine kaçacak delik aramaya devam edersiniz” diye konuştu.

Aslan, aktif siyasete nokta koyduğunu ifade ederek, "Bu sefer aktif siyasete nokta koydum. Bu sefer noktayı aktif siyaset açısından kendim koydum ama ben Tayyip Erdoğan’ın askeriyim, hak davanın neferiyim" ifadelerini kullandı.

Aslan’ın konuşmasının ardından AK Parti Tokat Milletvekili ve milletvekili adayı Yusuf Beyazıt başta olmak üzere milletvekili adayları Mustafa Arslan, Özlem Zengin, Fatih Akgün, Adem Dizer birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından aralarında Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun da olduğu parti yönetimi, milletvekilleri ve milletvekili adayları birlikte basına poz verdi.