Tokat’ta akıllı trafik sistemi hayata geçiyor

Belediye Sosyal Tesisleri’nde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında yapılan toplantıya Pamukkale Üniversitesi (PAU) Mühendislik Fakültesii İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Bölümü ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Ceylan ile Elektrik Elektronik Mühendisi Doğan Şenel katıldı. Başkan Eroğlu, Tokat’ın Gaziosmanpaşa Bulvarı, Behzat Bulvarı ve Çevre Yolu olmak üzere 3 ana caddesinin olması, kavşaklardaki bekleme ve sinyalizasyon sistemine bağlı olarak artan trafik yükünün teknolojiye entegre edilerek çalışması için hazırlanan projenin hayata geçirileceğini kaydetti. Tokat’ın trafik sorununa neşter vuracaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Yüzde 35-40 iyileşme garantisi ile bu işe başlıyoruz. Kısa vadede yapacağımız çalışmadan sonra orta ve uzun vadede çalışmalarımızla bu oran yükselecek. Trafiği yüzde 100 çözmek mümkün değil. Hemen hemen tüm illerde trafik sorunu ile karşılaşıyoruz. Ama sonuçta bunun da çözümü gerekiyor. Biz bu işi kendimize vazife bildik, kendimizi adadık. İnşallah Tokat’ın trafiğini çözme adına problemleri ortaya koyarak sıralı bir şekilde yapmaya başlayacağız" dedi.

"19 kavşağımızı birbirine bağlayarak akıllı trafik sistemi ile yöneteceğiz"

Akıllı trafik sisteminin oluşturulacak olan trafik kontrol merkezinde izlenerek müdahale edilebileceğini belirten Başkan Eroğlu, ayrıca kente otopark kazandırmak için de çalışmaları olacağını söyledi. Cumhuriyet Meydanı’nın altına bir otopark yapımı, İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki katlı otoparkın faaliyete geçirilmesi gibi bazı projeleri hayata geçirdiklerinde ana cadde üzerinde araç parklanmasını minimize etmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Eroğlu, "Kısa vadede birkaç aydır çalışma yapıyorduk. Akıllı trafik sistemini Tokatımıza getiriyoruz. 3 yıl önce Niksar yolu kavşağımızda denemiştik. Tek bir kavşakta olduğu için çözüm alamadık. Azda olsa etki yaptı. Ama biz bunu bir iki kavşakta etki alamayacağından dolayı şehrimizdeki 22 kavşağın 19’unda uygulamaya koyarak birbirine bağlantılı olmasını istedik. Böylece akıllı kavşakta değil akıllı trafik sistemini Tokat’a getirelim istedik. 19 kavşağımızı birbirine bağlayarak akıllı trafik sistemi ile yöneteceğiz. İhalesi bitti, sözleşmemizi imzaladık. Önümüzdeki hafta içinde çalışma bitirilerek Temmuz ayı sonuna kadar faaliyete sokacağız" diye konuştu.

Sunum yapan Prof. Dr. Halim Ceylan ise öncelikle kavşak sistemlerini değiştirerek sağa ve sola dönüşlere sinyalizasyon sistemine araçların girmeden geçiş yapacağı yeni bir uygulama yapacaklarını kaydetti. Araçların dönerli kavşaklarda dur-kalk yaparak süre kaybını önleyecek sistem sayesinde trafikte akışın hızlandırılacağını ifade eden Ceylan, "Akıllı trafik sistemi ile yüzde 70’lere varan bir iyileştirme yapacağız. Bu sistemi birçok ilde uygulamaya geçirdik. Drone kavşakları görüntüleyerek ölçümler yaptık. 19 kavşakta kapasiteyi değerlendirdik" diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisi Doğan Şenel, trafiğe teknolojinin uygulanarak insanların evinden işine, işinden evine daha kısa sürede gitmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti. Akıllı kavşak sistemini bu ay sonuna doğru aktif edeceklerini belirten Şener, "19 kavşakta akıllı kavşak uygulamamız olacak. Bir trafik kontrol merkezimiz olacak. Şehrin trafiğini ölçüp otomotize edeceğiz" ifadelerini kullandı.