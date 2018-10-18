Tokat'ta atık yağlar toplama merkezleri kuruldu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında mahalle muhtarlıklarında Atık Yağ Toplama Merkezleri kurulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde 'Sıfır Atık' projesi bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Serap Seçkin İlter'in sunumunun ardından kürsüye gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, atık yağların çevreye ve alt yapı sistemlerine verdiği zararı dile getirdi. Bu anlamda ilk etapta 10 muhtarlıkta kurulan atık yağ toplama merkezlerinin Tokat'a atık yağların toplanarak çevre kirliliğinin önlenmesi anlamında ivme kazandıracağını ifade eden Başkan Eroğlu, ayrıca proje kapsamında 5 litre atık yağı getirenlere 750 mililitre bulaşık deterjanı armağan edileceğini kaydetti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın bölgedeki en temiz şehirlerden birisi olduğunu ifade ederek,"Biz çevreci bir belediyeyiz. Tokat'ta her gün 150 ton çöp toplanıyor ve bu çöpleri düzenli bir şekilde depoluyoruz. Bunun yanında atık suları toplamak için de bir tesisimiz var. Bu tesis Karadeniz Bölgesinde çok nadir bulunan bir yapıdır. Bir de bildiğiniz gibi vahşi çöp depolama alanımız var. 35 yıldır Tokat'ın çöpleri eski sigara fabrikasının karşısındaki alana dökülüyordu. Vahşi çöp alanı ıslah projesi ile metrelerce yükselen çöp dağlarından Tokat'ı kurtardık. Şimdi de sıfır atık projesi için beraberiz. Atıkların çevreye verdiği zararı en aza indirelim diye gayret gösteriyoruz. Çevremizi daha temiz tutarak çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakalım istiyoruz" dedi.

Başkan Eroğlu, Tokat'ta atık yağ toplama merkezleri oluşturmaya başladıklarını ifade ederek, "Şehrimizin pek çok noktasında bu merkezleri oluşturacağız ve çoğaltacağız. İlk etapta 10 noktada bu merkezlerimizi kurduk. Bahçelievler Mahallesi, Altıyüzevler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Doğuken Mahallesi, Yeşilırmak Mahallesi, Gülbahar Hatun Mahallesi, Ali Paşa Mahallesi, Perakende Mahallesi, Mahmutpaşa Mahallesinde ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün olduğu yerde atık yağ toplama merkezlerimiz kuruldu. Bu sayı daha da artacak. Bu şekilde bizler çevremize, doğaya ve gelecek nesillere sahip çıkacağız ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız inşallah" diye konuştu.