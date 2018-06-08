Tokat’ın Turhal ilçesinde Şehit Ahmet Atilla Güneş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 Ulusal Ajans Erasmus+ teklif çağrısında asil listeden hibe almaya hak kazanan ’Avrupa’da Nitelikli Mesleki Eğitim Stajı’ belge dağıtım töreni yapıldı. Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldığı törende Okul Müdürü Kadir Türksoy, sunum yaptı. .

Yapılan konuışmaların ardında Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, öğrencilere belgelerini takdim ederek başarılarının devamını diledi.