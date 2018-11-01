Tokat'ta aynı anda üç felaket senaryosu

Tokat Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikatta 3 farklı olay peş peşe yaşandı. Senaryo gereği yurtta zehirlenenler ambulans ve araçlarla devlet hastanesine getirildi. Acil servise alınan hastalar tedaviye alındı. Turhal ilçesinde yaşanan kimyasal zehirlenme olay sonrasında araçla hastaneye getirilen hastalara özel kıyafetli ekipler müdahale ederek hastaneye alındı. Bu sırada acil servisin üst katında çıkan yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek mahsur kalanları kurtardı. Dumandan zehirlenenler hastane bahçesine kurulan sahra çadırında müdahale edildi. Heyecanlı anların yaşandığı tatbikatı ise hastane çalışanları ve vatandaşlar cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı Tatbikatta UMKE aracının taksiye yandan çarpması sonucu ise küçük çaplı kaza yaşandı.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. Fatih Demir, acil afet durum tatbikatında zehirlenme senaryosu, eş zamanlı olarak yangın ve kimyasal radyobiyoloji hadisede zehirlenme ve yoğun bakımdan tahliye tatbikatı yapıldığını ifade ederek,"Ekip arkadaşlarımız hazırlıklı olmalı. Allah göstermesin memleketimize şehrimize ama böyle bir durumda hastanemiz ve ekibimiz olarak hazırız" diye konuştu.