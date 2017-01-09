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09 Ocak 2017 14:26

Tokat’ta beyaz esaret

Tokat’ta beyaz esaret

09 Ocak 2017 14:26

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir metreyi bulan kar yağışı hayatı felç etti. İlçede elektrikler kesildi, fırınlar ekmek çıkaramaz oldu.
Niksar’da dün gece yarısı şiddetini artırarak devam eden kar yağışı şehir merkezinde hayatı felç etti. 16 saattir elektriklerin kesik olduğu şehirde yollar kapandı, ekmek fırınları ekmek çıkaramaz oldu. Tamamen karla kaplı araçlar gözle görülemeyecek şekilde kara gömülürken, iletişiminde kopuk kopuk yaşandığı ilçede vatandalar cep telefonları şarj edebilmek için jeneratör olan iş yerlerine adeta hücum etti. Kimi vatandaş da aracını çalıştırıp telefonunu bu şekilde şarj etti. Kar ağırlığına dayanamayan ağaçların dalları kırıldı, araçların üstüne devrildi.
Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması yaptığı ilçede vatandaşlar da kendi imkanları ile caddelerde iş yerlerinin önünü kardan temizledi.
Elektriklerin ne zaman verileceği konusunda yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, kar yağışının zaman zaman devam ettiği gözleniyor.
Öte yandan Niksar’da son 20 yıl içerisinde ilk defa bu kadar büyük çapta kar yağdığı öğrenildi.



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