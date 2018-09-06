Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 21:28

Tokat’ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tokat’ta bıçaklı kavga: 1 ölü

06 Eylül 2018 21:28


Olay, akşam saatlerinde Gazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bakkal işletmecisi olan Murat Y. (45), iş yerinden evine dönerken Ayhan Ç. (39) ile karşılaştı. İki arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Ç. yanında bulunan bıçakla Murat Y.’ye saldırdı. Murat Y. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralı Murat Y. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Ayhan Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç