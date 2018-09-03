Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Çökelikkışla köyü Tokmakkaya bölgesinden geçen Yeşilırmak kenarında pikniğe giden 3 genç serinlemek için ırmağa girdi. Kanallara su tahliyesinin yapıldığı bölgede ırmağa giren gençlerden Gökhan Dileç (22) akıntıya kapıldı. Sudan çıkmayı başaran 2 genç arkadaşlarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerine çağrılan Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Dileç’i sudan baygın şekilde çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren kalp masajına rağmen genç hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.