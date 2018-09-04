Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 21:08

Tokat’ta bir öğretmenin 9 öğrenciye istismarda bulunduğu iddiası

Tokat’ta, 9 kız öğrenciye istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmenin "şeytana uydum bir kere" dediği ifade tutanaklarında yer aldı.

Tokat’ta bir öğretmenin 9 öğrenciye istismarda bulunduğu iddiası

04 Eylül 2018 21:08


Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Erbaa ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu’nda 2014-2015 eğitim öğretim yılında görev yapan A.A.A isimli sınıf öğretmeni emekliye ayrılarak Eskişehir’e yerleşti. Velilerinin A.A.A isimli öğretmenin çocuklarına istismarda bulunduğu iddiası ile şikâyeti üzerine 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında şahıs tutuklandı. Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde bulunan sanığın Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Ekim ayında hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.


Öte yandan Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir öğretmenin 2015 yılında okul müdürünün kendileri ile toplantı yaparak telkinde bulunduğunu kaydetti.. Toplantı sonrasında Okul Müdürü S.Ç’nin bir öğretmene anlattığı olayda iddiaya göre A.A.A isimli öğretmenin "şeytana uydum bir kere” dediğini söylediği ifade tutanaklarında yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç